Замглавы Минобороны Панков: достигшие возраста 27 лет в 2023 году призыву не подлежат
- РИА Новости
Панков уточнил, что все, кого зачислят в запас по 31 декабря текущего года из-за достижения возраста 27 лет, не будут подлежать призыву с 1 января 2024 года на фоне одобрения Совфедом закона о призывном возрасте в России с 18 до 30 лет.
«Все, кто будут зачислены в запас, включая 31 декабря этого года, не будут подлежать призыву», — цитирует его РИА Новости.
Он рассказал, что Генштаб Вооружённых сил России направит в ближайшее время соответствующую директиву для военкоматов.
28 июля сенаторы Совета Федерации при голосовании одобрили установление призывного возраста в России с 18 до 30 лет.
Соответствующий документ после подписания президентом должен вступить в силу с 1 января 2024 года. Изменения в законе не предусматривают переходного периода.