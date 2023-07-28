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Оборот платежей турагентств и сервисов по бронированию вырос почти вдвое в мае — июне

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Исследование «ЮKassa» и туроператора ANEX показало, что в мае — июне этого года оборот платежей турагентств и сервисов по бронированию жилья вырос почти в два раза по сравнению с теми же месяцами прошлого года.
Оборот платежей турагентств и сервисов по бронированию вырос почти вдвое в мае — июне
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

Оплаченных туров стало на 80% больше, а плательщиков — на 36%, пишет «Газета.Ru».

По данным туроператора ANEX, больше всего заявок приходится на Турцию (77%). За ней идут Таиланд, Куба и Египет (по 5,7%), ОАЭ и Россия (по 2,8%).

В «ЮKassa» уточнили, что в этом году наблюдается рост заявок на отдых в регионах России. Так, в мае — июне оборот платежей сайтов с билетами на железнодорожные и автобусные рейсы вырос на 71% по сравнению с теми же месяцами прошлого года.

Количество покупок билетов увеличилось на 63%, а плательщиков — на 40%. Средний чек вырос на 5% и составил 4891 рубль.

Ранее президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате России Сергей Голов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал ситуацию в отрасли.

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