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Киберэксперт Кузьменко посоветовал использовать в авторских паролях номера и символы

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Руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, как создать надёжный пароль, способный защитить от взлома и утечек.
Киберэксперт Кузьменко посоветовал использовать в авторских паролях номера и символы
  • Gettyimages.ru
  • © Chaiyaporn1144

Не могут считаться надёжными комбинации, включающие имена, клички животных, даты рождения, так как зачастую мошенники для взлома могут использовать соцсети, где такая информация содержится в открытом доступе, поделился он в беседе с «Газетой.Ru».

Для создания надёжной комбинации Кузьменко рекомендовал использовать названия книг, песен, фильмов, а также фамилию автора и имена героев.

Затем стоит определить уровни значимости сайтов и приложений, а потом внутри каждой группы присвоить порядковый номер сайту с добавлением специального символа — к примеру, Nemo201Vern%.

«И тогда на выходе у вас получится уникальный пароль, который вы легко запомните», — заключил Кузьменко.

Ранее замдиректора Центра компетенций «Технологии доверенного взаимодействия» (НТИ) на базе ТУСУР Руслан Пермяков в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что финансовую пирамиду можно распознать по нескольким признакам. В частности, такие проекты всегда обещают сверхвысокую прибыль за короткое время.

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