Киберэксперт Кузьменко посоветовал использовать в авторских паролях номера и символы
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Не могут считаться надёжными комбинации, включающие имена, клички животных, даты рождения, так как зачастую мошенники для взлома могут использовать соцсети, где такая информация содержится в открытом доступе, поделился он в беседе с «Газетой.Ru».
Для создания надёжной комбинации Кузьменко рекомендовал использовать названия книг, песен, фильмов, а также фамилию автора и имена героев.
Затем стоит определить уровни значимости сайтов и приложений, а потом внутри каждой группы присвоить порядковый номер сайту с добавлением специального символа — к примеру, Nemo201Vern%.
«И тогда на выходе у вас получится уникальный пароль, который вы легко запомните», — заключил Кузьменко.
Ранее замдиректора Центра компетенций «Технологии доверенного взаимодействия» (НТИ) на базе ТУСУР Руслан Пермяков в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что финансовую пирамиду можно распознать по нескольким признакам. В частности, такие проекты всегда обещают сверхвысокую прибыль за короткое время.