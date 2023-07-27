Центральный парк культуры и отдыха в Мытищах откроют в августе после благоустройства

Центральный парк культуры и отдыха в подмосковных Мытищах будет открыт в августе после благоустройства.

Об этом сообщает телеканал «360».

Первый этап работ завершился в 2021 году.

«В сентябре 2023 года жители Мытищ будут отмечать 400-летие города. Мы стараемся как можно больше перемен обеспечить к этой дате, ведём большую работу по благоустройству», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Будет обновлён памятник воинам-интернационалистам. Для детей обустроят современную игровую площадку.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в 2023 году в Москве планируют завершить благоустройство пешеходной и транспортной доступности станции «Аминьевская».