Центральный парк культуры и отдыха в Мытищах откроют в августе после благоустройства
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Первый этап работ завершился в 2021 году.
«В сентябре 2023 года жители Мытищ будут отмечать 400-летие города. Мы стараемся как можно больше перемен обеспечить к этой дате, ведём большую работу по благоустройству», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.
Будет обновлён памятник воинам-интернационалистам. Для детей обустроят современную игровую площадку.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что в 2023 году в Москве планируют завершить благоустройство пешеходной и транспортной доступности станции «Аминьевская».