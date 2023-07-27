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Высокоскоростные поезда Москва — Петербург смогут делать по 12 остановок

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Поезда высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург смогут делать по 12 остановок на маршруте.
Высокоскоростные поезда Москва — Петербург смогут делать по 12 остановок
  • РИА Новости

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на материалы РЖД, представленные на саммите «Россия — Африка».

Продолжительность поездки составит 2 часа 15 минут. Протяжённость маршрута — 679 км.

Составы будут останавливаться, например, в Твери и Великом Новгороде.

Ранее генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение по поводу инициативы компании «РЖД» верифицировать пассажиров по биометрии.

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