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Задержанный агент СБУ признался, что должен был совершить теракт в июле

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Задержанный агент СБУ признался, что должен был в июле совершить теракт по заданию спецслужб Украины.
Задержанный агент СБУ признался, что должен был совершить теракт в июле
  • РИА Новости

«С начала специальной военной операции, поддавшись пропаганде, был завербован Службой безопасности Украины. Связь с украинской спецслужбой я поддерживал через свою знакомую, проживающую на территории Украины», — сказал он.

В июле 2023 года задержанному поступило задание совершить террористический акт.

«За успешное выполнение задания мне гарантировалось предоставление украинского гражданства и денежные средства», — добавил подозреваемый.

27 июля Федеральная служба безопасности России пресекла попытку Киева организовать теракт на корабле Черноморского флота, который оснащён высокоточным оружием.

Задержан завербованный украинскими спецслужбами военный ВМФ.

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