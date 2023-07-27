Задержанный агент СБУ признался, что должен был совершить теракт в июле
- РИА Новости
«С начала специальной военной операции, поддавшись пропаганде, был завербован Службой безопасности Украины. Связь с украинской спецслужбой я поддерживал через свою знакомую, проживающую на территории Украины», — сказал он.
В июле 2023 года задержанному поступило задание совершить террористический акт.
«За успешное выполнение задания мне гарантировалось предоставление украинского гражданства и денежные средства», — добавил подозреваемый.
27 июля Федеральная служба безопасности России пресекла попытку Киева организовать теракт на корабле Черноморского флота, который оснащён высокоточным оружием.
Задержан завербованный украинскими спецслужбами военный ВМФ.