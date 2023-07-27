Турэксперт Арзуманов: большинство россиян по-прежнему летят в Турцию, несмотря на пожары

Генеральный директор компании Tez Tour Воскан Арзуманов заявил, что большинство российских туристов по-прежнему летят в Турцию, несмотря на пожары.

«Основной объём у нас по компании идёт в Турцию — порядка 70%. Около 15% идёт на Арабские Эмираты, 10% — на Египет, оставшиеся направления занимают 1—2%», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, объёмы как были выстроены в начале сезона, так они и держатся.

Ранее президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате России Сергей Голов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал ситуацию в отрасли.