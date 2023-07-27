Турпоток на Кольский полуостров вырос в полтора раза

Генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов заявил о росте турпотока на Кольский полуостров.

«За период весна — июнь этого года мы увидели новые восходящие звёзды, где поток туристов вырос достаточно сильно. Прежде всего, это Териберка на Кольском полуострове, так как в этом году туда пришли киты, а поток туристов вырос почти в полтора раза», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, продолжает рост Дагестан (+33% год к году).

«Ямал набирает всё больше туристов, Северная Осетия среди лидеров по количеству туристов», — отметил эксперт.

Ранее президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате России Сергей Голов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал ситуацию в отрасли.