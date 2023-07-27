Турпоток на Кольский полуостров вырос в полтора раза
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«За период весна — июнь этого года мы увидели новые восходящие звёзды, где поток туристов вырос достаточно сильно. Прежде всего, это Териберка на Кольском полуострове, так как в этом году туда пришли киты, а поток туристов вырос почти в полтора раза», — сказал он в беседе с НСН.
По его словам, продолжает рост Дагестан (+33% год к году).
«Ямал набирает всё больше туристов, Северная Осетия среди лидеров по количеству туристов», — отметил эксперт.
Ранее президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате России Сергей Голов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал ситуацию в отрасли.