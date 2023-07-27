Турэксперт Арзуманов заявил о растущей популярности внутреннего туризма

Генеральный директор компании Tez Tour Воскан Арзуманов заявил, что в отечественном сегменте доля внутреннего туризма значительно превышает долю выездного.

«Внутренний туризм — 65 млн, выездной — 15 млн. Турция примет в этом году максимум 5 млн, хотя планировали 6 млн», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, Турция занимает 40% выездного туризма и «просадка» сильно влияет на турпоток.

Ранее президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате России Сергей Голов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал ситуацию в отрасли.