Глава АвтоВАЗа заявил, что производство Lada Largus могут начать в августе

Возобновление производства автомобилей Lada Largus могут начать в августе. Об этом заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

Он заявил, что компания планирует возобновить производство модели Largus с ДВС осенью.

«И я хочу подтвердить готовность к этому выпуску. Даже, может быть, немного раньше, в августе, мы начнём выпуск моделей Largus, первой партии», — приводит ТАСС слова Соколова в рамках саммита Россия — Африка.

Ранее стало известно, что автозавод «Москвич» планирует с 2026 года начать производство электромобилей с российскими электродвигателями и тяговой батареей.