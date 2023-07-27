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Глава АвтоВАЗа заявил, что производство Lada Largus могут начать в августе

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Возобновление производства автомобилей Lada Largus могут начать в августе. Об этом заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов.
Глава АвтоВАЗа заявил, что производство Lada Largus могут начать в августе
  • Gettyimages.ru

Он заявил, что компания планирует возобновить производство модели Largus с ДВС осенью. 

«И я хочу подтвердить готовность к этому выпуску. Даже, может быть, немного раньше, в августе, мы начнём выпуск моделей Largus, первой партии», — приводит ТАСС слова Соколова в рамках саммита Россия — Африка.

Ранее стало известно, что автозавод «Москвич» планирует с 2026 года начать производство электромобилей с российскими электродвигателями и тяговой батареей.

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