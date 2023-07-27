Присягу на Соборной площади приняли 500 призывников Президентского полка
- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР.
«Мы с братом за год до службы, до отправки, изучали информацию о разных подразделениях, и наилучшим выбором для нас был Президентский полк», — заявил Кирилл Рыбкин, один из призывников.
За год призывники обучатся строевой подготовке, владению оружием и верховой езде.
Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин посетил единый пункт по отбору призывников на военную службу по контракту и пообщался с будущими военнослужащими.