Присягу на Соборной площади приняли 500 призывников Президентского полка

Присягу на Соборной площади Кремля приняли 500 призывников Президентского полка. Они прибыли из 33 регионов.

Об этом сообщает ОТР.

«Мы с братом за год до службы, до отправки, изучали информацию о разных подразделениях, и наилучшим выбором для нас был Президентский полк», — заявил Кирилл Рыбкин, один из призывников.

За год призывники обучатся строевой подготовке, владению оружием и верховой езде.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин посетил единый пункт по отбору призывников на военную службу по контракту и пообщался с будущими военнослужащими.