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В Башкирии более трёх тысяч жителей получат бесплатное профобразование

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Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров сообщил, что в рамках нацпроекта «Демография» более трёх тысяч жителей смогут получить бесплатное образование или пройти повышение квалификации.
В Башкирии более трёх тысяч жителей получат бесплатное профобразование
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на премьер-министра Башкортостана.

В рамках нацпроекта можно выбрать любую из 140 программ для получения профобразования или повышения квалификации.

Назаров отметил, что самыми популярными профессиями для переобучения являются психологи-консультанты, менеджеры по работе с маркетплейсами, графические дизайнеры.

«Новую профессию с помощью нацпроекта уже освоили полторы тысячи жителей Башкирии, из них 1049 человек подтвердили свою занятость по окончании учёбы», — добавил премьер-министр.

Ранее сообщалось, что в столичные колледжи подали более 135 тыс. заявлений с начала приёмной кампании в 2023 году.

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