В Башкирии более трёх тысяч жителей получат бесплатное профобразование
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на премьер-министра Башкортостана.
В рамках нацпроекта можно выбрать любую из 140 программ для получения профобразования или повышения квалификации.
Назаров отметил, что самыми популярными профессиями для переобучения являются психологи-консультанты, менеджеры по работе с маркетплейсами, графические дизайнеры.
«Новую профессию с помощью нацпроекта уже освоили полторы тысячи жителей Башкирии, из них 1049 человек подтвердили свою занятость по окончании учёбы», — добавил премьер-министр.
Ранее сообщалось, что в столичные колледжи подали более 135 тыс. заявлений с начала приёмной кампании в 2023 году.