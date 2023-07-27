В ФСБ сообщили о задержании россиянина, который пытался уехать воевать за ВСУ

В ФСБ России сообщили о задержании россиянина, который пытался выехать на Украину для участия в боевых действиях.

«Выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, осуществившего приготовление к участию в вооружённом формировании на территории иностранного государства в целях нанесения ущерба безопасности РФ», — говорится в сообщении.

Как сообщает ТАСС, возбуждено уголовное дело о госизмене.

Ранее, по данным Центра общественных связей ФСБ, суд приговорил двух агентов разведки Украины к 15 годам колонии по уголовному делу о шпионаже.

Кроме того, Федеральная служба безопасности России пресекла попытку Киева организовать теракт на корабле Черноморского флота, который оснащён высокоточным оружием.