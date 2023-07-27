Кузнецова заявила о необходимости создания программы реабилитации детей, пострадавших от ВСУ

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что необходимо создать программу реабилитации детей, пострадавших от действий ВСУ.

«Сегодня нет, к сожалению, реабилитационных программ, которые так нужны пострадавшим от действий ВСУ. Штаб по гуманитарному сотрудничеству «Единой России» вместе с коллегами из Минздрава и нашими партнёрами возит детей на лечение в разные регионы. К работе подключились психологи», — сказала она в беседе с «Парламентской газетой».

По её словам, нужно, чтобы была принята специальная государственная программа по реабилитации.

Ранее сообщалось, что в Донецке сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Донецкой Народной Республике возложили цветы к памятнику «Аллея Ангелов» в День памяти детей — жертв войны в Донбассе 27 июля.