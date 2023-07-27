В Москве создадут прогулочную зону у модели трамвая «Татра-Т3» на «Курской»

В Москве появится новая благоустроенная прогулочная зона вблизи станции метро «Курская», где рядом с трамвайной подстанцией установили модель трамвая «Татра-Т3».

Территорию в районе 1-го Сыромятнического переулка превратят в комфортную прогулочную зону с подсветкой и скамейками, а здание подстанции отремонтируют, пишет сайт kp.ru.

«Этот трамвай «Татра-Т3» перевёз не одно поколение москвичей… Мы заботливо реставрируем наши исторические объекты по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — прокомментировал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве благоустроили 2593 двора в прошлом году.