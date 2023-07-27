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Участников форума «iВолга» в Самарской области учат делать сухой душ для бойцов в зоне СВО

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Участников молодёжного форума Приволжского федерального округа «iВолга» в Самарской области учат делать сухой душ для бойцов в зоне СВО.
Участников форума «iВолга» в Самарской области учат делать сухой душ для бойцов в зоне СВО
  • РИА Новости

Об этом сообщает sovainfo.ru в своём Telegram-канале.

Сухой душ хорошо справляется с грязью, не требует дополнительного смывания и не оставляет пены.

«Я очень рада, что приехала на «iВолгу» и у меня есть возможность поучиться. Я обязательно этот лайфхак заберу с собой в город, и со школьниками, студентами, просто неравнодушными жителями мы обязательно это сделаем», — заявила руководитель Центра добровольчества из Башкирии Ксения Хасанова.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин посетил единый пункт по отбору призывников на военную службу по контракту и пообщался с будущими военнослужащими.

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