Готовивший в России теракт участник «Правого сектора» приговорён к 10 годам лишения свободы

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Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону вынес приговор россиянину Виктору Бачину, участнику «Правого сектора»*, который планировал устроить взрыв на одном из инфраструктурных объектов в России.

Как установил суд, в январе 2022 года в городе Михайловске Ставропольского края Бачин нашёл электродетонатор и тротиловую шашку. Он принёс их к себе домой и «хранил для последующего использования».

9 февраля 2022 года Бачин вступил в «Правый сектор» и был готов выполнять приказы командования. При этом диверсант пытался найти сообщников среди друзей, предлагая им также вступить в запрещённую организацию, но таких не нашлось.

В марте 2022 года он изучал инструкцию изготовления СВУ и приобрёл недостающие компоненты, из которых собрал бомбу.

«Однако преступные намерения подсудимого не были доведены до конца в связи с его задержанием сотрудниками правоохранительных органов», — сообщили в пресс-службе суда.

Суд признал Бачина виновным в публичном призыве к осуществлению террористической деятельности, незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ, их изготовлении, а также в подготовке к преступлению и покушению на преступление. Приговор — 10 лет лишения свободы и штраф в размере 210 тыс. рублей.

Ранее RT сообщал, что Второй Западный окружной военный суд осудил трёх украинских диверсантов из «Правого сектора» за попытку подрыва автостанции в Липецке на срок от шести до четырнадцати лет.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).