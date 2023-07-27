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Автоэксперт Хайцеэр посоветовал снижать скорость при движении во время ливня

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Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, что делать в случае, если во время поездки на автомобиле водитель попал под сильный дождь.
Автоэксперт Хайцеэр посоветовал снижать скорость при движении во время ливня
  • Gettyimages.ru

«Попав в глубокую лужу, не останавливайтесь, а старайтесь медленно, равномерно двигаться, чтобы, как на лодке, раздвигать воду — таким образом, вы как бы для себя делаете туннель для того, чтобы выехать», — посоветовал он в беседе с телеканалом «360».

В случае сильного дождя эксперт порекомендовал воздержаться от поездки на личном транспорте, так как в некоторых местах могут образовываться большие лужи, передвигаться по которым на машине опасно. Есть риск, что вода попадёт в воздушный фильтр (в первую очередь это станет проблемой для дизельных автомобилей), может пострадать электроника.

Также автомобиль может накрыть волной от проезжающей мимо машины. В такой момент автовладелец может потерять обзор, из-за чего возрастает риск аварийных ситуаций на дороге, предупредил Хайцеэр.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о погодных аномалиях лета.

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