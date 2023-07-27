Молдавского бизнесмена Платона заочно осудили за вывод из России более 126 млрд рублей
- РИА Новости
«Суд признал Платона виновным в инкриминированных преступлениях и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы… с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру России.
Кроме того, Платону грозит штраф в 2,5 млн рублей с конфискацией имущества в доход государства.
Ранее Мосгорсуд отправил под арест бизнесмена и предполагаемого взяткодателя Александра Моносова по делу экс-замглавы Минцифры Максима Паршина.
Сам Паршин отказался признавать вину по делу о получении взятки в особо крупном размере.