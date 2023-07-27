Молдавского бизнесмена Платона заочно осудили за вывод из России более 126 млрд рублей

Суд в Москве заочно приговорил молдавского бизнесмена Вячеслава Платона к 20 годам лишения свободы за вывод из России более 126 млрд рублей.

«Суд признал Платона виновным в инкриминированных преступлениях и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы… с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру России.

Кроме того, Платону грозит штраф в 2,5 млн рублей с конфискацией имущества в доход государства.

Ранее Мосгорсуд отправил под арест бизнесмена и предполагаемого взяткодателя Александра Моносова по делу экс-замглавы Минцифры Максима Паршина.

Сам Паршин отказался признавать вину по делу о получении взятки в особо крупном размере.