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Турэксперт Давыденко: отдых в Китае не станет дешевле из-за безвизового режима

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Председатель Всероссийского объединения туристов, председатель правления Национальной ассоциации юристов в сфере туризма Дмитрий Давыденко выразил мнение, что после введения безвизового режима между Россией и Китаем цены на туры не снизятся.
Турэксперт Давыденко: отдых в Китае не станет дешевле из-за безвизового режима
  • Gettyimages.ru
  • © itsskin

«Я не думаю, что цены упадут на Китай. Чартеров туда всё равно не будет. Цена складывается из перелёта и проживания. Ничего из этого дешеветь не собирается», — сообщил эксперт в беседе с URA.RU.

По его словам, после возобновления безвизового режима с Китаем возможно расширение совместных турпрограмм. В настоящее время развит учебный туризм, в дальнейшем может появиться и медицинский, заключил он.

Ранее президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате России Сергей Голов в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о запуске безвизового туристического обмена между Россией и Китаем.

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