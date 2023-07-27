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На 61-м году жизни скончался сенатор от Тульской области Игорь Панченко

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В аппарате Совфеда сообщили о смерти сенатора, представителя законодательного органа Тульской области Игоря Панченко.
На 61-м году жизни скончался сенатор от Тульской области Игорь Панченко
  • РИА Новости

Как сообщил источник РИА Новости, у сенатора были проблемы со здоровьем.

По словам главы комитета Совфеда по регламенту Вячеслава Тимченко, палата 28 июля на пленарном заседании рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий Панченко.

«У нас есть официальный документ — свидетельство о смерти», — сказал он.

Тимченко добавил, что его коллега скончался после продолжительной болезни.

12 июня скончался бывший премьер Италии Сильвио Берлускони в возрасте 86 лет.

Политик был госпитализирован в Милане, в апреле стало известно, что Берлускони страдает лейкемией.

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