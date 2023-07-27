На 61-м году жизни скончался сенатор от Тульской области Игорь Панченко
- РИА Новости
Как сообщил источник РИА Новости, у сенатора были проблемы со здоровьем.
По словам главы комитета Совфеда по регламенту Вячеслава Тимченко, палата 28 июля на пленарном заседании рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий Панченко.
«У нас есть официальный документ — свидетельство о смерти», — сказал он.
Тимченко добавил, что его коллега скончался после продолжительной болезни.
12 июня скончался бывший премьер Италии Сильвио Берлускони в возрасте 86 лет.
Политик был госпитализирован в Милане, в апреле стало известно, что Берлускони страдает лейкемией.