На 61-м году жизни скончался сенатор от Тульской области Игорь Панченко

В аппарате Совфеда сообщили о смерти сенатора, представителя законодательного органа Тульской области Игоря Панченко.

Как сообщил источник РИА Новости, у сенатора были проблемы со здоровьем.

По словам главы комитета Совфеда по регламенту Вячеслава Тимченко, палата 28 июля на пленарном заседании рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий Панченко.

«У нас есть официальный документ — свидетельство о смерти», — сказал он.

Тимченко добавил, что его коллега скончался после продолжительной болезни.

12 июня скончался бывший премьер Италии Сильвио Берлускони в возрасте 86 лет.

Политик был госпитализирован в Милане, в апреле стало известно, что Берлускони страдает лейкемией.