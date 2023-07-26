До начала Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ осталось 100 дней

До старта Международной выставки-форума «Россия» осталось 100 дней.

Об этом заявили в пресс-службе АНО «Дирекция Выставки Достижений XXI века».

Отмечается, что все 89 субъектов России будут представлены в Павильоне 75.

Так, Ульяновская область разместит на стенде кабину самолёта и часть фюзеляжа Ил-76 в натуральную величину.

Кроме того, Республика Саха (Якутия) продемонстрирует интерактивный сканер с мамонтёнком Юка.

«На весь период проведения выставки запланированы культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы», — сказано в сообщении.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в июле в рамках промышленной выставки «Иннопром» пройдёт конференция по применению новых промышленных технологий.