Число самозанятых в Татарстане выросло на 30,5 тысячи человек с начала года
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Об этом сообщает «Реальное время».
Общее число самозанятых достигло в республике 255 тыс. Их задекларированный доход превысил 22,5 млрд рублей.
В регионе действует комплекс мер поддержки для повышения экономической активности самозанятых. В частности, это льготные микрозаймы и поручительства, передаёт ГТРК «Татарстан».
Ранее сообщалось, что с начала 2023 года количество самозанятых в Казани выросло на 11,3 тыс. и достигло 92,3 тыс.