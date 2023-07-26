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Число самозанятых в Татарстане выросло на 30,5 тысячи человек с начала года

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Количество самозанятых в Татарстане выросло на 30,5 тыс. человек с начала 2023 года, заявили в региональном Минэкономики.
Число самозанятых в Татарстане выросло на 30,5 тысячи человек с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © Sviatlana Lazarenka

Об этом сообщает «Реальное время».

Общее число самозанятых достигло в республике 255 тыс. Их задекларированный доход превысил 22,5 млрд рублей.

В регионе действует комплекс мер поддержки для повышения экономической активности самозанятых. В частности, это льготные микрозаймы и поручительства, передаёт ГТРК «Татарстан».

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года количество самозанятых в Казани выросло на 11,3 тыс. и достигло 92,3 тыс.

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