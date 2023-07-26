Яхта с пассажирами получила пробоину при столкновении с затопленным судном у берегов Крыма

У берегов Крыма яхта с пассажирами на борту получила пробоину, сообщает погрануправление ФСБ.

Пограничники получили информацию о терпящем бедствие в районе мыса Фонарь гражданском судне «Тата», отмечает РИА Новости.

Как уточняется, яхта получила пробоину от столкновения с затопленным судном.

В район бедствия прибыл сторожевой корабль «Коршун», к этому времени яхта уже была затоплена наполовину. В её трюме обнаружены две пробоины.

Пограничники откачали воду с судна и начали буксировку в порт Кавказ. Угрозы жизни пассажиров яхты нет.