Яхта с пассажирами получила пробоину при столкновении с затопленным судном у берегов Крыма
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Пограничники получили информацию о терпящем бедствие в районе мыса Фонарь гражданском судне «Тата», отмечает РИА Новости.
Как уточняется, яхта получила пробоину от столкновения с затопленным судном.
В район бедствия прибыл сторожевой корабль «Коршун», к этому времени яхта уже была затоплена наполовину. В её трюме обнаружены две пробоины.
Пограничники откачали воду с судна и начали буксировку в порт Кавказ. Угрозы жизни пассажиров яхты нет.