Узнать больше

Автоэксперт Славнов призвал не заезжать на машине в глубокие лужи

Короткая ссылка
Автоэксперт Дмитрий Славнов посоветовал водителям избегать глубоких луж на дорогах после ливня.
Автоэксперт Славнов призвал не заезжать на машине в глубокие лужи
  • Gettyimages.ru
  • © deepblue4you

«Автовладелец въезжает в «озеро», в лужу на свой страх и риск. Может произойти гидроудар, и он останется вообще без машины, либо двигатель нужно будет менять. ОСАГО в данном случае не работает. Самая главная проблема — это проблема с двигателем», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, двигатель может получить гидроудар, даже если лужа неглубокая.

«На машинах есть шноркель. Он ставится выше точки забора воздуха. Соответственно, чем ниже точка забора воздуха, тем больше вероятность того, что машина хлебанёт воду», — предупредил Славнов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о погодных аномалиях лета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить