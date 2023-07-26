Автоэксперт Славнов призвал не заезжать на машине в глубокие лужи

Автоэксперт Дмитрий Славнов посоветовал водителям избегать глубоких луж на дорогах после ливня.

«Автовладелец въезжает в «озеро», в лужу на свой страх и риск. Может произойти гидроудар, и он останется вообще без машины, либо двигатель нужно будет менять. ОСАГО в данном случае не работает. Самая главная проблема — это проблема с двигателем», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, двигатель может получить гидроудар, даже если лужа неглубокая.

«На машинах есть шноркель. Он ставится выше точки забора воздуха. Соответственно, чем ниже точка забора воздуха, тем больше вероятность того, что машина хлебанёт воду», — предупредил Славнов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о погодных аномалиях лета.