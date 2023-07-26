В Челябинской области завели дело по факту смерти мальчика в детском лагере

В Челябинской области завели уголовное дело по факту смерти 11-летнего мальчика в оздоровительном лагере.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Дело возбудили по статье о халатности, повлёкшей по неосторожности смерть человека.

«При осмотре места происшествия рядом с ребёнком обнаружен баллончик с газосодержащей смесью. В ходе расследования будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного пребывания детей на территории лагеря», — заявили в ведомстве.

В свою очередь, в пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что первоочередные действия следственно-оперативной группы на месте происшествия координирует прокурор Сатки Денис Семёнов.

«По результатам прокурорской проверки будут приняты исчерпывающие меры реагирования, направленные на установление виновных лиц и привлечение их к ответственности», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ребёнок 2012 года рождения умер в детском оздоровительном лагере имени Лаптева из-за внезапной остановки дыхания.