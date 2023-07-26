СК возбудил дело после смерти ребёнка в детском лагере в Челябинской области
- РИА Новости
- © Мария Девахина
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК России по региону.
Рядом с погибшим подростком обнаружили баллончик с газосодержащей смесью. Следствие даст уголовно-правовую оценку действиям лиц, которые были ответственны за обеспечение безопасности детей в лагере.
«Следственными органами Следственного комитета России по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК России (халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека)», — сказано в заявлении.
Ранее, по данным URA.RU, в Минздраве Челябинска сообщили, что медработники проводили реанимационные мероприятия погибшему мальчику до приезда скорой помощи.