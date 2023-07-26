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СК возбудил дело после смерти ребёнка в детском лагере в Челябинской области

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Следственный комитет России по Челябинской области возбудил уголовное дело о халатности в связи с гибелью мальчика в детском оздоровительном лагере.
СК возбудил дело после смерти ребёнка в детском лагере в Челябинской области
  • РИА Новости
  • © Мария Девахина

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК России по региону.

Рядом с погибшим подростком обнаружили баллончик с газосодержащей смесью. Следствие даст уголовно-правовую оценку действиям лиц, которые были ответственны за обеспечение безопасности детей в лагере.

«Следственными органами Следственного комитета России по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК России (халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека)», — сказано в заявлении.

Ранее, по данным URA.RU, в Минздраве Челябинска сообщили, что медработники проводили реанимационные мероприятия погибшему мальчику до приезда скорой помощи.

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