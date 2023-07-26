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В Калининградской области подтверждение аккредитации Минцифры получили 149 IT-компаний

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В Калининградской области подтверждение аккредитации федерального Минцифры получили 149 IT-компаний, заявили в пресс-службе областного правительства.
В Калининградской области подтверждение аккредитации Минцифры получили 149 IT-компаний
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Drury

Об этом сообщает «Янтарный край».

«Мы неоднократно призывали наши компании ответственно подойти к продлению аккредитации, чтобы продолжить пользоваться государственными мерами поддержки IT-отрасли», — заявил министр цифровых технологий и связи региона Леван Дараселия.

Среди мер поддержки — пониженные страховые взносы, нулевая ставка по налогу на прибыль до конца 2024 года, льготная ипотека для сотрудников.

Ранее НСН сообщала, что за шесть месяцев 2023 года московские заказчики заключили более 33 тыс. контрактов с поставщиками из регионов на столичном «Портале поставщиков».

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