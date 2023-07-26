Директор ФССП Аристов рассказал о цифровизации взыскания долгов
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Выступая на форуме Россия — Африка глава ФССП отметил, что уже сейчас цифровые сервисы позволяют должникам и взыскателям получать информацию о ходе исполнительного производства в режиме онлайн. Автоматическую обработку вызовов и информирование абонентов осуществляет бот «Полина», в работе которого применяются технологии искусственного интеллекта.
По словам Дмитрия Аристова, в настоящее время созданы условия для внедрения полного цикла автоматического исполнения, начиная с возбуждения исполнительного производства и заканчивая взысканием задолженности.
Однако ведомство не идёт только по пути модернизации собираемости долгов. Не менее важная задача — создать эффективную систему дифференциации, при которой не наносился бы ущерб беднейшим слоям населения.
С этой целью, как подчёркивает Аристов, был расширен перечень видов доходов, на которые не может быть обращено взыскание в принудительном порядке.
В этот список входит ряд выплат, осуществляемых в качестве социальной поддержки отдельным категориям граждан.
Внедрён механизм «окрашивания» таких социальных видов платежей, призванный исключить случаи принудительного списания данных выплат.