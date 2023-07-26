Директор ФССП Аристов рассказал о цифровизации взыскания долгов

Глава Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Аристов на дискуссионной сессии в рамках экономического и гуманитарного форума Россия — Африка сообщил, что приняты законодательные изменения, направленные на реализацию суперсервиса «Цифровое исполнительное производство».

Выступая на форуме Россия — Африка глава ФССП отметил, что уже сейчас цифровые сервисы позволяют должникам и взыскателям получать информацию о ходе исполнительного производства в режиме онлайн. Автоматическую обработку вызовов и информирование абонентов осуществляет бот «Полина», в работе которого применяются технологии искусственного интеллекта.

По словам Дмитрия Аристова, в настоящее время созданы условия для внедрения полного цикла автоматического исполнения, начиная с возбуждения исполнительного производства и заканчивая взысканием задолженности.

Однако ведомство не идёт только по пути модернизации собираемости долгов. Не менее важная задача — создать эффективную систему дифференциации, при которой не наносился бы ущерб беднейшим слоям населения.

С этой целью, как подчёркивает Аристов, был расширен перечень видов доходов, на которые не может быть обращено взыскание в принудительном порядке.

В этот список входит ряд выплат, осуществляемых в качестве социальной поддержки отдельным категориям граждан.

Внедрён механизм «окрашивания» таких социальных видов платежей, призванный исключить случаи принудительного списания данных выплат.