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В Союзе турагентств прокомментировали введение безвизового туробмена между Россией и КНР

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Президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате России Сергей Голов высказался о запуске безвизового туристического обмена между Россией и Китаем.
В Союзе турагентств прокомментировали введение безвизового туробмена между Россией и КНР
  • Gettyimages.ru
  • © Sawayasu Tsuji

«Положение будет привлекательнее для приёма китайских граждан в России. Для россиян же и раньше было не так сложно получить визу. Сейчас это всё перейдёт в электронный вид», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Ранее директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с телеканалом «Звезда» выразил мнение по поводу запуска безвизового туристического обмена между Россией и Китаем.

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