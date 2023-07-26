В Союзе турагентств прокомментировали введение безвизового туробмена между Россией и КНР

Президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате России Сергей Голов высказался о запуске безвизового туристического обмена между Россией и Китаем.

«Положение будет привлекательнее для приёма китайских граждан в России. Для россиян же и раньше было не так сложно получить визу. Сейчас это всё перейдёт в электронный вид», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Ранее директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с телеканалом «Звезда» выразил мнение по поводу запуска безвизового туристического обмена между Россией и Китаем.