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Специалист Цветкова: в Россию после реструктуризации вернулись около 40 брендов

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Директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова заявила, что за последние два года в Россию после реструктуризации вернулись около 40 брендов.
Специалист Цветкова: в Россию после реструктуризации вернулись около 40 брендов
  • Gettyimages.ru
  • © Reza Estakhrian

«Несмотря на то что заявления об уходе обещали быть долгоиграющими, всё сложилось несколько иначе и большинство брендов вернулось практически в том же 2022 году. Как правило, бренды перекупались либо игроками из дружественных стран, например ОАЭ, Китаем, либо российскими менеджерами», — сказала она в беседе с газетой «Известия».

По словам эксперта, 2022 год стал феноменальным временем на рынке торговой недвижимости, так как высокая доля площадей осталась от международных одёжных ретейлеров.

Ранее шведский производитель Essity, владеющий брендами Zewa, Libresse и Libero, сообщил, что продал бизнес в России компании «Новые технологии» Игоря Шилова за $117 млн.

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