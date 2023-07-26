Путин распорядился открыть филиалы «Артека» в Севастополе и Бердянске в 2023 году

Российский лидер Владимир Путин поручил в 2023 году создать филиалы детского лагеря отдыха «Артек» в Севастополе и Бердянске, доклад необходимо представить к августу.

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Об этом говорится в перечне поручений, представленном на сайте Кремля. «Правительству Российской Федерации обеспечить в 2023 году открытие филиалов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Международный детский центр «Артек» — детских центров «Корсунь» (Севастополь) и «Красная гвоздика» (Бердянск, Запорожская область)», — сказано в документе. Ответственным за исполнение распоряжения президента назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Ранее Путин поручил отмечать 12 мая День победного завершения советской армией Крымской операции.