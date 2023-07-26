Бастрыкину доложат о ДТП с велосипедной командой в Челябинской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу об аварии с велосипедной командой из Екатеринбурга в Челябинской области.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что авария произошла на 16-м километре автодороги Кыштым — Большие Егусты в Челябинской области. Лесовоз столкнулся с автомобилем спортивной команды. В результате пострадали пять велосипедистов, среди них трое несовершеннолетних, а также тренер.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с грузовиком с 15 туристами в Республике Алтай.