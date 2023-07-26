Бастрыкину доложат о ДТП с велосипедной командой в Челябинской области
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Уточняется, что авария произошла на 16-м километре автодороги Кыштым — Большие Егусты в Челябинской области. Лесовоз столкнулся с автомобилем спортивной команды. В результате пострадали пять велосипедистов, среди них трое несовершеннолетних, а также тренер.
Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с грузовиком с 15 туристами в Республике Алтай.