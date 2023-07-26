Росприроднадзор сообщил о многокилометровом нефтяном пятне в реке в Архангельской области

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила о многокилометровом нефтяном пятне в реке Северная Двина в Архангельской области.

Как она написала в своём Telegram, причиной появления пятна стал разлив нефтепродуктов, произошедший при бункеровке судна «Касимов».

«В Архангельской области на Северной Двине произошёл разлив нефтепродуктов. С утра на месте работают наши инспекторы и специалисты ЦЛАТИ. Выяснили, что нефтепродукты попали в реку при бункеровке судна «Касимов», принадлежащего АО «Бункерная компания», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что размер пятна составляет примерно 0,5 км на 4 км.

Радионова отметила, что специалисты уже устанавливают точную площадь загрязнения и берут пробы, чтобы рассчитать ущерб природе.

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