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В Красноярском крае арестовали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки

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В СК по Красноярскому краю заявили об аресте подозреваемого в убийстве 16-летней девушки в Дивногорске.
В Красноярском крае арестовали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«Сегодня Центральным районным судом... избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 23 сентября 2023 года», — отмечается в заявлении.

Подозреваемый полностью признал вину в совершённых преступлениях.

Как пишет РИА Новости, речь идёт об убийстве 16-летней девушки, тело которой нашли волонтёры в лесополосе в Дивногорске недалеко от федеральной автомобильной трассы. Она был найдена с признаками насильственной смерти. 

Девушка должна была встретиться с подругой на набережной Енисея, однако перестала выходить на связь и не вернулась домой, после чего начались её поиски.

Позднее правоохранительные органы задержали подозреваемого в её убийстве. Его обнаружили, благодаря совпадению биологического образца из федеральной базы данных геномной информации с материалом, обнаруженным на теле жертвы.

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