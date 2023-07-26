Суд приговорил к 22 годам колонии диверсанта за подрыв железной дороги под Брянском
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Суд приговорил к 22 годам колонии диверсанта за подрыв железной дороги под Брянском

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Второй Западный окружной военный суд приговорил к колонии строгого режима на срок 22 года украинского диверсанта Сергея Белавина, устроившего подрыв железнодорожных путей в Брянской области летом 2022 года.

Об этом информирует ТАСС. 

Также ему назначен штраф в размере 600 тыс. рублей.

Как уточняет СК России, Сергей Белавин признан виновным в совершении таких преступлений, как  «прохождение обучения террористической деятельности», «теракт в составе организованной группы и незаконные приобретение», «перевозка и хранение взрывчатых веществ», а также «незаконное изготовление взрывного устройства».

В результате взрыва в июле 2022 года были повреждены участок полотна и грузовой поезд.

Инцидент произошёл в Унечском районе на перегоне Робчик — Песчанка.