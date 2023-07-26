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СК возбудил дело о фейках о российской армии на украинскую журналистку Соколовскую

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Российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело против украинской журналистки Янины Соколовской за распространение фейковой информации о российских войсках.
СК возбудил дело о фейках о российской армии на украинскую журналистку Соколовскую
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело в отношении Янины Соколовской. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК России (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации)», — заявила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

Следствие установило, что Соколовская с марта по май 2022 года публично распространяла недостоверную информацию о действиях ВС России. На текущий момент идёт «закрепление доказательственной базы».

Ранее сообщалось, что мировой судья в Москве оштрафовал видеосервис Twitch на 4 млн рублей за неудаление фейков о СВО.

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