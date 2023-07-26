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Специалист Шальнев заявил, что УК не решает проблему шумных соседей

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Эксперт по недвижимости, исполнительный директор сервиса Butler Андрей Шальнев рассказал о работе управляющих компаний (УК).
Специалист Шальнев заявил, что УК не решает проблему шумных соседей
  • Gettyimages.ru
  • © Srdjanns74

В беседе с «Газетой.Ru» Шальнев объяснил, что УК действует как организация, привлечённая собственником дома, то есть жильцами.

Поэтому у управляющих компаний нет полномочий в таких вопросах, как контроль тишины, нежилых коммерческих помещений на первых этажах, а также сорванных кранов в квартире.

При этом, по словам эксперта, УК должна содержать в порядке придомовую территорию.

Управляющие компании также могут вносить предложения о проведении капитального ремонта, но окончательное решение всё равно принимают собственники.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в беседе с RT заявила, что чётких требований к отчётности управляющей компании нет.

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