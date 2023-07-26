Аксёнов сообщил о переносе Ялтинского международного экономического форума

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что Ялтинский международный экономический форум переносится с сентября на более поздний срок.

«Проведение Ялтинского международного экономического форума переносится на более поздний срок», — написал он в Telegram.

В сентябре 2022 года Аксёнов сообщал о переносе Ялтинского международного экономического форума на весну 2023 года.