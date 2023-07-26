Мишустин допустил распространение льготных кредитов на создание ряда отелей
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«По инициативе главы государства прорабатываем возможность расширить такую программу с акцентом на отели именно трёх-четырёх звёзд», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Калининградской области получат льготные кредиты пять инвестиционных проектов, связанных с восстановлением исторических зданий.
В частности, планируется отреставрировать замок Нойхаузен в Гурьевске. Его должны преобразовать в замково-парковый ансамбль для отдыха.