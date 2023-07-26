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МЧС: в Краснодарском крае загорелся склад винзавода на площади 900 квадратных метров

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Склад винзавода загорелся в Темрюкском районе Краснодарского края, пожар локализован на площади 900 кв. м.

Об этом информирует МЧС России в Telegram.

«Огнеборцы МЧС России локализовали крупный пожар в Краснодарском крае», — сказано в заявлении.

Отмечается, что из-за высокой горючести содержимого склада огонь быстро распространился по зданию.

Площадь тушения составляет 900 кв. м.

Пострадавших нет.

Ранее в Подмосковье загорелся вагон электрички, инцидент произошёл на станции Подсолнечная. Пассажиры эвакуировались самостоятельно.

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