МЧС: в Краснодарском крае загорелся склад винзавода на площади 900 квадратных метров
Об этом информирует МЧС России в Telegram.
«Огнеборцы МЧС России локализовали крупный пожар в Краснодарском крае», — сказано в заявлении.
Отмечается, что из-за высокой горючести содержимого склада огонь быстро распространился по зданию.
Площадь тушения составляет 900 кв. м.
Пострадавших нет.
Ранее в Подмосковье загорелся вагон электрички, инцидент произошёл на станции Подсолнечная. Пассажиры эвакуировались самостоятельно.