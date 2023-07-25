Профессор Качалов связал отказ ряда банков принимать доллары через банкоматы со снижением спроса

Профессор Института бизнеса и делового администрирования Игорь Качалов прокомментировал отказ крупных банков России принимать доллары и евро через банкоматы.

«Доля долларовых платежей неизбежно падает. Все экономисты мира прогнозируют, что роль доллара в международных расчётах будет дальше сокращаться», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, мир становится мультикультурным, и на арену выходят новые валюты.

Как отметил Качалов, в настоящее время гражданам доступны разные активы, в том числе недвижимость, земля, акции и другие ценные бумаги.

Ранее президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в беседе с радио «Комсомольская правда» дал рекомендации по поводу того, как пополнить валютный счёт без использования банкомата.