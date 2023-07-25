На столичном Портале поставщиков заключили более 33 тысяч контрактов с бизнесменами из регионов за полгода
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Об этом сообщает НСН.
«В первом полугодии московские заказчики заключили с ними 33,5 тыс. контрактов на сумму 5,7 млрд рублей — около трети всех сделок, проведённых столицей на сервисе», — сказал Ефимов.
Портал был создан в 2013 году для автоматизации закупок.
Ранее сообщалось, что центр «Мой бизнес» в Московской области оказал более 36 тыс. услуг предпринимателям и физлицам с начала 2023 года.