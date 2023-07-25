На столичном Портале поставщиков заключили более 33 тысяч контрактов с бизнесменами из регионов за полгода

За шесть месяцев 2023 года московские заказчики заключили более 33 тыс. контрактов с поставщиками из регионов на столичном Портале поставщиков, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН.

«В первом полугодии московские заказчики заключили с ними 33,5 тыс. контрактов на сумму 5,7 млрд рублей — около трети всех сделок, проведённых столицей на сервисе», — сказал Ефимов.

Портал был создан в 2013 году для автоматизации закупок.

Ранее сообщалось, что центр «Мой бизнес» в Московской области оказал более 36 тыс. услуг предпринимателям и физлицам с начала 2023 года.