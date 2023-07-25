В РСТ заявили, что пожары в Турции не представляют угрозы туристам
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«По информации от наших турецких коллег, отельеров, принимающих компаний, никакой угрозы безопасности и комфортному отдыху туристов на данный момент нет», — отметил Горин в беседе с сайтом «Москва 24».
При этом вице-президент РСТ призвал туристов следовать рекомендациям местных властей.
Ранее турецкий министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой заявил, что из-за пожара в районе курортного города Кемер на юге Турции выгорело уже 120 га леса.