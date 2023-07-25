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В РСТ заявили, что пожары в Турции не представляют угрозы туристам

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что пожары в Турции не представляют угрозы туристам, так как находятся в отдалении от отелей.
В РСТ заявили, что пожары в Турции не представляют угрозы туристам
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«По информации от наших турецких коллег, отельеров, принимающих компаний, никакой угрозы безопасности и комфортному отдыху туристов на данный момент нет», — отметил Горин в беседе с сайтом «Москва 24».

При этом вице-президент РСТ призвал туристов следовать рекомендациям местных властей.

Ранее турецкий министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой заявил, что из-за пожара в районе курортного города Кемер на юге Турции выгорело уже 120 га леса.

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