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Госдума приняла во втором чтении поправку о штрафах за неоказание содействия военкоматам

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Госдума приняла во втором чтении поправку о введении штрафов до 500 тыс. рублей за неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации.
Госдума приняла во втором чтении поправку о штрафах за неоказание содействия военкоматам
  • РИА Новости

Как отмечает ТАСС, норма содержится в законопроекте об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учёта.

Кодекс об административных правонарушениях дополняется статьёй, согласно которой за неисполнение обязанности по обеспечению своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части, неоказание содействия организации таких оповещения и явки вводятся штрафы.

Для должностных лиц они составят от 60 до 80 тыс. рублей, для юридических лиц — от 400 до 500 тыс. рублей.

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