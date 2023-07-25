Госдума приняла во втором чтении поправку о штрафах за неоказание содействия военкоматам

Госдума приняла во втором чтении поправку о введении штрафов до 500 тыс. рублей за неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации.

Как отмечает ТАСС, норма содержится в законопроекте об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учёта.

Кодекс об административных правонарушениях дополняется статьёй, согласно которой за неисполнение обязанности по обеспечению своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части, неоказание содействия организации таких оповещения и явки вводятся штрафы.

Для должностных лиц они составят от 60 до 80 тыс. рублей, для юридических лиц — от 400 до 500 тыс. рублей.