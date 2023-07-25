Бывшего главу «Мособлэнерго» Брижаня приговорили к пяти годам колонии за взятки
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Москве и Московской области.
«Пресечена коррупционная деятельность генерального директора АО «Московская областная энергосетевая компания» Брижаня А.В. и его первого заместителя Астапова А.В., выраженная в получении взяток за покровительство при заключении договоров на осуществление строительно-монтажных работ», — уточнили в пресс-службе.
Кроме того, Брижаню назначили штраф в размере 3,8 млн рублей.
Отмечается, что гендиректор регулярно получал 15% от суммы контрактов от руководства подрядных организаций, которые позже тратил на покупку недвижимости, установку лифта в своём частном доме и другое.
В августе 2020 года Брижань и Астапов были задержаны из-за получения взятки в особо крупном размере.