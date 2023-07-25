Бывшего главу «Мособлэнерго» Брижаня приговорили к пяти годам колонии за взятки

Суд приговорил бывшего генерального директора «Мособлэнерго» Алексея Брижаня к пяти годам колонии строгого режима за получение взяток. Уточняется, что приговор вступил в силу. Также приговор вынесен его заместителю Алексею Астапову.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Москве и Московской области.

«Пресечена коррупционная деятельность генерального директора АО «Московская областная энергосетевая компания» Брижаня А.В. и его первого заместителя Астапова А.В., выраженная в получении взяток за покровительство при заключении договоров на осуществление строительно-монтажных работ», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, Брижаню назначили штраф в размере 3,8 млн рублей.

Отмечается, что гендиректор регулярно получал 15% от суммы контрактов от руководства подрядных организаций, которые позже тратил на покупку недвижимости, установку лифта в своём частном доме и другое.

В августе 2020 года Брижань и Астапов были задержаны из-за получения взятки в особо крупном размере.