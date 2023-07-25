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Матвиенко считает, что сенаторы одобрят закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что сенаторы одобрят закон о повышении призывного возраста в России с 18 до 30 лет.
Матвиенко считает, что сенаторы одобрят закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию по итогам работы весенней сессии Совета Федерации.

Однако спикер уточнила, что каждый сенатор голосует самостоятельно.

«Хотя у нас каждый сенатор голосует по своему усмотрению, по своему выбору после консультаций со своим регионом», — объяснила Матвиенко.

Ранее стало известно, что призывной возраст с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет без переходного периода.

Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал главным в вопросе призывного возраста экспертное мнение Минобороны.

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