Матвиенко считает, что сенаторы одобрят закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что сенаторы одобрят закон о повышении призывного возраста в России с 18 до 30 лет.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию по итогам работы весенней сессии Совета Федерации.

Однако спикер уточнила, что каждый сенатор голосует самостоятельно.

«Хотя у нас каждый сенатор голосует по своему усмотрению, по своему выбору после консультаций со своим регионом», — объяснила Матвиенко.

Ранее стало известно, что призывной возраст с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет без переходного периода.

Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал главным в вопросе призывного возраста экспертное мнение Минобороны.