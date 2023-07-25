Бочкарёв: на станции «Яхромская» салатовой ветки метро завершён монтаж панно о жизни Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что на станции «Яхромская» участка продления Люблинско-Дмитровской линии полностью выполнен монтаж масштабной художественной композиции, посвящённой 800-летию Москвы.

«Конструкции панно размером 160 на 5 м полностью собраны и установлены на путевую стену станции. 22 сюжета о жизни москвичей в середине прошлого века на 111 панелях, где одна графическая история перетекает в другую, сложились в единую композицию», — рассказал Бочкарёв.

По его словам, авторами художественной композиции выступили архитекторы Николай Шумаков и Александр Некрасов, художник Александр Рукавишников.

Тематика архитектурного облика станции — празднование юбилея города в 1947 году — связана с расположенной рядом со станцией улицей 800-летия Москвы.

Как рассказал гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, работы по установке панно заняли около двух недель.

«Последние установленные фрагменты композиции на панно посвящены непосредственно празднованию Дня города в те годы — на панелях изображены танцующие под вспышки салюта горожане. Каждая часть панно собиралась из нескольких устойчивых к температурным воздействиям алюминиевых сотовых плит размером 1,5 на 5 м», — сказал Кравцов.

Он уточнил, что смонтированная художественная композиция будет сочетаться с другими элементами архитектурной отделки «Яхромской».