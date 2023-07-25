Узнать больше

Глава СК Бастрыкин сообщил о росте числа погибших из-за суррогатного сидра до 46

Короткая ссылка
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о росте числа погибших из-за суррогатного сидра до 46.
Глава СК Бастрыкин сообщил о росте числа погибших из-за суррогатного сидра до 46
  • РИА Новости

По его словам, в одном производстве соединено 28 уголовных дел.

«По данным следствия, от употребления этих опасных напитков скончались 46 человек, 61 пострадал», — рассказал Бастрыкин в интервью РИА Новости.

Он добавил, что в семи регионах, в которых были выявлены случаи отравления алкоголем, проводится более 500 химических экспертиз.

В июне в Минздраве России сообщили, что число отравившихся суррогатным сидром в регионах составляло 101, из которых 31 человек скончался.

Также сообщалось, что специалисты территориальных органов Роспотребнадзора изъяли из оборота 66,5 тыс. литров напитка «Мистер Сидр».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить