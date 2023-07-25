Глава СК Бастрыкин сообщил о росте числа погибших из-за суррогатного сидра до 46

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о росте числа погибших из-за суррогатного сидра до 46.

По его словам, в одном производстве соединено 28 уголовных дел.

«По данным следствия, от употребления этих опасных напитков скончались 46 человек, 61 пострадал», — рассказал Бастрыкин в интервью РИА Новости.

Он добавил, что в семи регионах, в которых были выявлены случаи отравления алкоголем, проводится более 500 химических экспертиз.

В июне в Минздраве России сообщили, что число отравившихся суррогатным сидром в регионах составляло 101, из которых 31 человек скончался.

Также сообщалось, что специалисты территориальных органов Роспотребнадзора изъяли из оборота 66,5 тыс. литров напитка «Мистер Сидр».