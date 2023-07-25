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Пискарёв сообщил о фактах давления на членов избиркомов со стороны иностранных НПО

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Комиссия Госдумы зафиксировала факты давления на членов избиркомов со стороны иностранных неправительственных организаций.
Пискарёв сообщил о фактах давления на членов избиркомов со стороны иностранных НПО
  • РИА Новости

Об этом заявил председатель комиссии Госдумы Василий Пискарёв.

«Выявлены факты давления на избирателей и членов избирательных комиссий со стороны иностранных неправительственных организаций», — приводится его заявление в Telegram-канале.

Направлены обращения в правоохранительные органы. 

 Пискарёв ранее заявил, что Фонд Андрея Сахарова* вмешивался в выборы в России осенью 2022 года.

* The Andrei Sakharov foundation (Фонд Андрея Сахарова) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 23.01.2022.

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