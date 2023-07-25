Пискарёв сообщил о фактах давления на членов избиркомов со стороны иностранных НПО

Комиссия Госдумы зафиксировала факты давления на членов избиркомов со стороны иностранных неправительственных организаций.

Об этом заявил председатель комиссии Госдумы Василий Пискарёв.

«Выявлены факты давления на избирателей и членов избирательных комиссий со стороны иностранных неправительственных организаций», — приводится его заявление в Telegram-канале.

Направлены обращения в правоохранительные органы.

Пискарёв ранее заявил, что Фонд Андрея Сахарова* вмешивался в выборы в России осенью 2022 года.

* The Andrei Sakharov foundation (Фонд Андрея Сахарова) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 23.01.2022.